В Кремле прокомментировали указ о продаже акций «Роснефти»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о продаже акций «Роснефти». Он ответил на соответствующий вопрос во время брифинга.

Журналист ответил на вопрос о покупателе акций российских компаний.

«Это информация связана с корпоративным развитием, носят непубличный характер, в атмосфере недружественного окружения», — сказал он.

До этого Песков заявлял, что Россия будет делать все, чтобы минимизировать последствия новых санкций, касающихся торговли российской нефтью.

Песков также заявлял, что администрация президента США Джо Байдена будет предпринимать попытки оставить после себя тяжелое наследство в качестве напряженных отношений с Россией.

В свою очередь агентство БелТа сообщило, что озобновление поставок нефти из России в Белоруссию по нефтепроводу «Дружба» произошло в 21 декабря.

Ранее сообщалось, что в Венгрию возобновились поставки нефти по «Дружбе».