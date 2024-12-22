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В Венгрию возобновились поставки нефти по «Дружбе»

Сийярто сообщил о возобновлении поставок нефти из РФ по трубопроводу «Дружба»
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Егор Еремов/РИА Новости

Поставки нефти из России в Венгрию по трубопроводу «Дружба» восстановились. Об этом сообщил глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), передает РИА Новости.

«Энергоснабжение Венгрии в безопасности», — написал он.

22 декабря сообщалось, что страны Европейского союза нарастили закупки нефти у России до максимума с февраля. В основном это произошло благодаря удвоению экспорта в Чехию — сразу до €185,9 млн с €91,3 млн месяцем ранее. Существенно выросли поставки в Венгрию — в 1,5 раза, до €233 млн. Также немного нарастили импорт Нидерланды — до €60,7 млн с €40,5 млн месяцем ранее.

21 декабря произошло возобновление поставок нефти из России в Белоруссию по нефтепроводу «Дружба». До этого белорусский госконцерн «Белнефтехим» подтвердил информацию о приостановке нефтекачки по трубопроводу «Дружба» с 19 декабря, причиной которой стали технические неисправности.

Ранее в Кремле отреагировали на возможное ужесточение санкций за торговлю нефтью из РФ.

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