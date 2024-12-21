Россия возобовила поставки нефти в Белоруссию

Поступление нефти из России в Белоруссию по нефтепроводу «Дружба» возобновлено

Возобновление поставок нефти из России в Белоруссию по нефтепроводу «Дружба» произошло в субботу. Об этом сообщает госагентство Белта.

«Сегодня возобновлено поступление нефти из России. ОАО «Гомельтранснефть Дружба» (оператор нефтепровода в Белоруссии. — ред.) работает в штатном режиме», — говорится в официальном сообщении.

Накануне белорусский госконцерн «Белнефтехим» подтвердил информацию о приостановке нефтекачки по трубопроводу «Дружба» с 19 декабря, причиной которой стали технические неисправности. В то же время, в комментарии, приведенном агентством Белта, подчеркивалось, что благодаря запасам нефти, накопленным в стране, оба белорусских нефтеперерабатывающих завода продолжали свою работу стабильно, обеспечивая полные отгрузки нефтепродуктов как для внутреннего рынка, так и для экспорта.

В ноябре Правительство России одобрило проект протокола, который продлевает соглашение с Белоруссией о мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов до конца 2026 года.

Ранее Лукашенко заявил о желании Минска сотрудничать с Москвой по нефти и газу.