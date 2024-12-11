Администрация президента США Джо Байдена будет предпринимать попытки оставить после себя тяжелое наследство в качестве напряженных отношений с Россией. Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя санкции против российской нефти.

«Многие прогнозируют попытки администрации Байдена оставить соответствующее тяжелое наследство в плане эскалации напряженности в отношениях с Россией», — заявил представитель Кремля.

Песков добавил, что действующая администрация будет идти по этому пути, очевидно, что будут предприниматься всяческие попытки оставить «такое тяжелое наследство». Однако как это будет делаться, покажет время, указал пресс-секретарь президента РФ.

Незадолго до этого агентство Bloomberg со ссылкой на источники писало, что администрация Байдена обсуждает ужесточение санкций в отношении экспорта российской нефти. По их словам, американский президент долгое время не решался вводить подобные ограничения, опасаясь роста цен на нефть во время президентских выборов в США. Теперь уходящую администрацию ничто не останавливает.

Ранее советник Трампа заявил, что общение с Россией не надо начинать с санкций.