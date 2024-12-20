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В Кремле отреагировали на возможное ужесточение санкций за торговлю нефтью из РФ

Песков отреагировал на возможное ужесточение санкций за торговлю нефтью из РФ
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Алексей Никольский/РИА Новости

Россия будет делать все, чтобы минимизировать последствия новых санкций, касающихся торговли российской нефтью. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга.

Журналист задал ему вопрос касательно возможного ужесточения рестрикции в отношении нефтедобычи РФ. Страны большой семерки обсуждают либо снижение потолка цены на баррель нефти с $60 до $40, либо запрет торговать российской нефтью вовсе.

«Будут безусловно определенные риски для стабильности международных энергетических рынков. Это неизбежно произойдет, что ударит одновременно по тем странам, которые принимают такие решения», — отметил Песков.

Он добавил, что Россия также будет противодействовать подобным решениям стран Запада.

Песков также заявлял, что администрация президента США Джо Байдена будет предпринимать попытки оставить после себя тяжелое наследство в качестве напряженных отношений с Россией.

Незадолго до этого агентство Bloomberg со ссылкой на источники писало, что администрация Байдена обсуждает ужесточение санкций в отношении экспорта российской нефти.

Ранее в Кремле оценили роль ОПЕК+ в удержании цен на нефть.

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