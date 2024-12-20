В Кремле отреагировали на возможное ужесточение санкций за торговлю нефтью из РФ

Песков отреагировал на возможное ужесточение санкций за торговлю нефтью из РФ

Россия будет делать все, чтобы минимизировать последствия новых санкций, касающихся торговли российской нефтью. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга.

Журналист задал ему вопрос касательно возможного ужесточения рестрикции в отношении нефтедобычи РФ. Страны большой семерки обсуждают либо снижение потолка цены на баррель нефти с $60 до $40, либо запрет торговать российской нефтью вовсе.

«Будут безусловно определенные риски для стабильности международных энергетических рынков. Это неизбежно произойдет, что ударит одновременно по тем странам, которые принимают такие решения», — отметил Песков.

Он добавил, что Россия также будет противодействовать подобным решениям стран Запада.

Песков также заявлял, что администрация президента США Джо Байдена будет предпринимать попытки оставить после себя тяжелое наследство в качестве напряженных отношений с Россией.

Незадолго до этого агентство Bloomberg со ссылкой на источники писало, что администрация Байдена обсуждает ужесточение санкций в отношении экспорта российской нефти.

Ранее в Кремле оценили роль ОПЕК+ в удержании цен на нефть.