В Румынии оппозиция потребовала признать должность президента вакантной

В Румынии партия S.O.S. подала обращение в конституционный суд (КС) республики с требованием признать вакантной должность президента страны в связи с истечением срока полномочий Клауса Йоханниса. Об этом заявила председатель партии Диана Шошоакэ, которая подписал соответствующий запрос, передает РИА Новости.

В обращении S.O.S отмечается, что срок полномочий президента исчисляется с момента принесения присяги и составляет ровно пять лет. Любое пребывание на посту главы государства сверх этого срока рассматривается как начало третьего срока, что запрещено Основным законом.

Партия также обратилась к председателям сената и палаты депутатов парламента с просьбой инициировать аналогичное обращение в КС.

В конце ноября в первом туре выборов президента Румынии победил Кэлин Джорджеску. Румынские СМИ называют его пророссийским деятелем. Вопреки всем прогнозам, он стал лидером голосования и набрал 22,94% голосов. На втором месте — лидер оппозиционной партии «Союз спасения Румынии» Елена Ласкони, поддерживающая партнерство с НАТО и США. Она набрала 19,18% голосов. Так как ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, предполагалось провести второй тур выборов с участием Джорджеску и Ласкони.

Избирательные участки должны были открыться 8 декабря. Однако 6 декабря конституционный суд Румынии после срочного совещания принял решение аннулировать итоги первого тура выборов президента. Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что выборы были отменены из-за того, что предвыборная кампания Джорджеску якобы получала поддержку со стороны иностранного государства. В дальнейшем эту информацию подтвердил конституционный суд.

Ранее Джорджеску назвал отмену итогов выборов госпереворотом.