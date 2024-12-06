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Президент Румынии объяснил, почему в стране отменили итоги выборов

Президент Румынии Йоханнис: Джорджеску получал незаконную поддержку извне

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Cristian Cristel/Xinhua/Global Look Press

Предвыборная кампания независимого кандидата на президентских выборах в Румынии Кэлина Джорджеску, победившего в первом туре, якобы получала поддержку со стороны иностранного государства, поэтому результаты выборов отменили. Об этом заявил президент Румынии Клаус Йоханнис, передает местный телеканал G4.

«Мы получили информацию от служб, что эта кампания этого кандидата была поддержана со стороны иностранного государства», — подчеркнул он.

Кроме того, как утверждает президент страны, Джорджеску якобы «незаконно воспользовался» предвыборной агитацией в течение двух дней – перед выборами и в день самих выборов.

До этого глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков назвал госпереворотом решение Конституционного суда Румынии об отмене итогов первого тура президентских выборов в стране.

6 декабря стало известно, что Конституционный суд Румынии принял решение аннулировать итоги первого тура выборов президента страны. По данным телеканала Digi 24, инстанция получила большое количество новых запросов об отмене президентских выборов. В них приводились рассекреченные Высшим советом обороны страны документы, согласно которым предвыборная кампания прошла с нарушениями.

Ранее кандидат в президенты Румынии осудила решение КС по выборам.

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