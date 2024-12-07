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В Румынии назвали причину аннулирования результатов выборов

Конституционный суд Румынии опубликовал причину решения об аннулировании выборов

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Creative Lab/Shutterstock

Пресс-служба Конституционного суда (КС) Румынии опубликовала причину решения аннулировать результаты выборов президента. Об этом сообщает ТАСС.

По данным суда, румынские избиратели были дезинформированы в ходе предвыборной кампании, поскольку один из кандидатов использовал «агрессивную пропаганду путем чрезмерной эксплуатации алгоритмов платформ социальных сетей».

Суд утверждает, что в ходе предвыборной гонки неназванный кандидат манипулировал голосами избирателей, используя цифровые технологии и искусственный интеллект, тем самым нарушив избирательное законодательство. Кроме того, его предвыборная кампания финансировалась из источников, которые не были официально объявлены.

КС объявил, что процесс выборов президента Румынии был искажен на всем протяжении и на всех этапах многочисленными погрешностями и нарушениями избирательного законодательства.

Суд постановил, что действующий президент Румынии Клаус Йоханнис продолжит исполнять свои обязанности до принесения присяги новым президентом.

В конце ноября в первом туре выборов президента Румынии победил Кэлин Джеорджеску. Румынские СМИ называют его пророссийским деятелем. Вопреки всем прогнозам, он стал лидером голосования и набрал 22,94% голосов. На втором месте — лидер оппозиционной партии «Союз спасения Румынии» Елена Ласкони, поддерживающая партнерство с НАТО и США. Она набрала 19,18% голосов. Так как ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, предполагалось провести второй тур выборов с участием Джеорджеску и Ласкони.

Избирательные участки должны были открыться в ближайшее воскресенье, 8 декабря. Однако, 6 декабря Конституционный суд Румынии после срочного совещания принял решение аннулировать итоги первого тура выборов президента. Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что выборы были отменены из-за того, что предвыборная кампания Джорджеску якобы получала поддержку со стороны иностранного государства.

Ранее независимый кандидат в президенты Румынии назвал отмену итогов выборов госпереворотом.

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