Источник: говорить о возможности встречи Трампа и Путина в Турции преждевременно

Говорить о Турции как о возможном месте проведения переговоров президента РФ Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа преждевременно. Об этом РИА Новости заявил дипломатический источник в Анкаре.
«Для этого сначала необходима сама договоренность о встрече. Насколько известно, ее на данный момент нет», — сказал собеседник агентства.
Накануне помощник президента Юрий Ушаков рассказал, что Россия уже получила несколько предложений от различных стран стать площадкой для возможной встречи Путина и Трампа.
19 декабря в ходе прямой линии российский президент сообщил о готовности встретиться с Трампом, если тот захочет.
22 декабря Трамп заявил, что будет ждать встречи с Путиным для урегулирования российско-украинского конфликта.
Ранее в Совфеде предположили сроки встречи Путина и Трампа.