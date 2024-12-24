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Источник: говорить о возможности встречи Трампа и Путина в Турции преждевременно

РИА: говорить о Турции как возможном месте встречи Трампа и Путина еще рано
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Михаил Климентьев/РИА Новости

Говорить о Турции как о возможном месте проведения переговоров президента РФ Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа преждевременно. Об этом РИА Новости заявил дипломатический источник в Анкаре.

«Для этого сначала необходима сама договоренность о встрече. Насколько известно, ее на данный момент нет», — сказал собеседник агентства.

Накануне помощник президента Юрий Ушаков рассказал, что Россия уже получила несколько предложений от различных стран стать площадкой для возможной встречи Путина и Трампа.

19 декабря в ходе прямой линии российский президент сообщил о готовности встретиться с Трампом, если тот захочет.

22 декабря Трамп заявил, что будет ждать встречи с Путиным для урегулирования российско-украинского конфликта.

Ранее в Совфеде предположили сроки встречи Путина и Трампа.

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