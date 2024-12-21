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МВФ обновил условия Украине для продолжения финансирования

МВФ добавил Украине три новых условия для продолжения финансирования
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Yuri Gripas/Reuters

Международный валютный фонд (МВФ) по итогам последней ревизии выполнения Украиной обязательств по программе расширенного финансирования (Extended Fund Facility, EFF) добавил Киеву три новых обязательных условия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета Вреховной рады по вопросам финансов Даниила Гетманцева.

По его словам, теперь украинской стороне необходимо подготовить операционную стратегию для регулярного рынка ценных бумаг и фондового рынка; подготовить и внести на рассмотрение в парламент законопроект о критических рисках третьих сторон; обнародовать внешние оценки работы регулятора в сфере энергетики и коммунальных услуг.

Гетманцев добавил, что сейчас перед Киевом поставлено 51 обязательное условие от МВФ, из которых 34 выполнено.

В декабре кабмин Украины утвердил условия соглашения получения 40-летнего займа на $20 млрд от Федерального финансового банка США. Финансирование станет частью программы стран G7 по предоставлению Киеву $50 млрд за счет доходов от замороженных российских активов. Власти РФ назвали это решение незаконным и пообещали принять ответные меры. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее МВФ дал прогноз по сроку окончания конфликта на Украине.

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