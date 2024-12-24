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Украина получила от Японии и Великобритании $1 млрд помощи

Премьер Шмыгаль: Киев получил $1 млрд помощи от Японии и Великобритании
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РИА «Новости»/Depositphotos

Япония и Великобритания выделили Украине $1 млрд, средства будут направлены на укрепление экономики и покрытие расходов в социальной и гуманитарной сферах. Об этом в Telegram-канале сообщил украинский премьер Денис Шмыгаль.

По его словам, транш поступил под гарантии от правительств двух стран в рамках программы DPL Всемирного банка.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Накануне Шмыгаль сообщал, что Украина получила шестой транш от Международного валютного фонда (МВФ) в размере $1,1 млрд. Средства направят на финансирование критических расходов украинского бюджета.

Всего в рамках Механизма расширенного финансирования (EFF) Киев получил от МВФ уже $9,8 млрд, отметил премьер и поблагодарил организацию за поддержку Украины в течение российско-украинского конфликта.

До этого Украина подписала финальные соглашения, которые позволят впервые получить $1 млрд за счет замороженных активов РФ.

Ранее в ЕС засомневались по поводу дальнейшей помощи Украине.

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