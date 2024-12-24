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МИД Украины отрицает, что страна просит ЕС не помогать украинским беженцам

МИД Украины опроверг сообщения о желании Киева прекратить помощь украинцам в ЕС
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Shutterstock

Министерство иностранных дел Украины опровергло заявление испанской газеты El Pais о том, что Киев просит Евросоюз прекратить оказание помощи и консульских услуг для украинских беженцев, чтобы склонить их к возвращению на родину. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

По словам представителя МИД Георгия Тихого, некоторые утверждения, представленные в статье, являются некорректными.

«Украинское правительство не ведет переговоры по сокращению помощи гражданам Украины в ЕС. Мужчины призывного возраста имеют доступ к консульским услугам в соответствии с действующим законодательством. Цель — создать позитивную мотивацию, а не препятствия для стимулирования добровольного возвращения наших граждан», — сказал он.

24 декабря El Pais писала, что украинские власти хотят, чтобы европейские страны остановили поддержку беженцев с Украины. В Киеве считают, что это будет стимулировать украинцев возвращаться на родину, отмечается в статье. Опрошенные журналистами украинцы, живущие за рубежом, сообщили, что возвращаться не собираются. По их словам, для этого им нужны стабилизация обстановки на Украине и гарантии, что конфликт не возобновится.

14 декабря сообщалось, что немецкая оппозиция в своей предвыборной программе обещает остановить прием нелегальных мигрантов и лишить новоприбывших украинцев возможности получать пособия по безработице. Отмечается, что планируется также значительно ограничить субсидии для тех, кто подлежит высылке из страны. Им будут предоставлять лишь самое необходимое — «кровать, хлеб и мыло».

Ранее сообщалось, что в 2025 году на Украине запустят программу возвращения беженцев.

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