El Pais: Киев хочет, чтобы ЕС прекратил оказывать помощь украинским беженцам

Украинские власти хотят, чтобы европейские страны остановили поддержку беженцев с Украины. Как пишет испанская газета El Pais, по мнению Киева, это будет стимулировать украинцев возвращаться на родину.

«Киев изучает всевозможные решения. Он выступает за то, чтобы государства — члены ЕС сократили помощь беженцам в качестве меры давления, а также за то, чтобы мужчины призывного возраста не имели доступа к консульским услугам», — говорится в статье.

В то же время опрошенные журналистами украинцы за рубежом возвращаться не собираются. По их словам, для этого им нужны стабилизация обстановки в стране и гарантии, что конфликт не возобновится.

7 декабря ТАСС сообщал, что льготы для проживания беженцев с Украины будут сокращены в Словакии. Президент страны подписал указ, который предполагает, что вновь прибывшие с Украины беженцы будут получать финансовую поддержку от властей на проживание в течение 60 дней вместо нынешних 120 дней.

Ранее стало известно, что украинцам, проживающим далеко от линии фронта, начали отказывать в убежище.