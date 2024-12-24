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Путин посетил Эрмитаж

Путин в сопровождении Пиотровского посетил Эрмитаж
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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин посетил Государственный Эрмитаж и в сопровождении директора музея Михаила Пиотровского осмотрел несколько залов Нового Эрмитажа. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства посетил зал Диониса, «Римский дворик», зал Юпитера, зал Большой вазы и Двадцатиколонный зал. Путину показали статую «Венеры Таврической» – римской реплики середины II века с греческого оригинала и античную бронзовую статую богини победы Виктории, обнаруженную вблизи итальянского селения Кальватоне.

Российскому президенту также рассказали о другом шедевре коллекции музея – чернолаковой гидрии «Царица ваз». Кроме того, Путину сообщили, что посетителям Главного музейного корпуса доступны тактильные копии других античных произведений — все они сопровождаются пояснениями на шрифте Брайля.

Днем сообщалось, что Путин вручит орден «За заслуги перед Отечеством» I степени гендиректору Эрмитажа Михаилу Пиотровскому.

Путин наградил Пиотровского орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени в начале декабря. Указ об этом появился на портале опубликованных правовых актов.

Ранее Пиотровский заявил, что Трамп назвал Эрмитаж лучшим музеем в мире.

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