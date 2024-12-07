В России заявили, что Трамп назвал Эрмитаж лучшим музеем в мире

Избранный президент США назвал Эрмитаж лучшим музеем в мире. Об этом заявил генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский в ходе пресс-конференции, посвященной Дням Эрмитажа, передает ТАСС.

«При встрече Трамп, когда ему меня представили, сказал, что Эрмитаж — это в целом лучший музей в мире», — заявил он.

По словам гендиректора, из-за его знакомства с Трампом поступает очень много претензий, однако это было еще до его первого президентского срока. Он добавил, что избранный лидер был в музее, в отличие от других президентов, и его мнение «очень приятное».

До этого стало известно, что в Санкт-Петербурге в честь Дня Святой Екатерины, 7 декабря, Эрмитаж станет бесплатным для жителей и гостей города.

Согласно пресс-релизу, посетители смогут бесплатно побывать в Главном музейном комплексе, Главном штабе, Дворце Меншикова, Музее императорского фарфорового завода и Зимнем дворце Петра I. Отдельно отмечается, что в Золотую и Бриллиантовую кладовые Галереи драгоценностей бесплатные билеты продаваться не будут.

Ранее турист посидел на троне в Эрмитаже и отправился срывать картины.