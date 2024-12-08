Путин наградил орденом директора Эрмитажа

Президент России Владимир Путин наградил директора Эрмитажа Михаила Пиотровского орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Указ об этом появился на портале опубликованных правовых актов.

В документе пояснили, что глава петербургского музея получил награду за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также многолетнюю плодотворную работу.

До этого президент наградил композитора, народного артиста России Игоря Крутого орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Также Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил сербского режиссера Эмира Кустурицу с 70-летием и вручил ему орден преподобного Серафима Саровского I степени за вклад в сохранение традиционных ценностей в обществе. В поздравлении епископ заявил, что творчество режиссера стало визитной карточкой современного сербского искусства и самобытного «балканского стиля».

Ранее Путин наградил митрополита Тихона.