Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин наградил орденом директора Эрмитажа

Путин наградил главу Эрмитажа Пиотровского орденом «За заслуги перед Отечеством»

close
Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин наградил директора Эрмитажа Михаила Пиотровского орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Указ об этом появился на портале опубликованных правовых актов.

В документе пояснили, что глава петербургского музея получил награду за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также многолетнюю плодотворную работу.

До этого президент наградил композитора, народного артиста России Игоря Крутого орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Также Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил сербского режиссера Эмира Кустурицу с 70-летием и вручил ему орден преподобного Серафима Саровского I степени за вклад в сохранение традиционных ценностей в обществе. В поздравлении епископ заявил, что творчество режиссера стало визитной карточкой современного сербского искусства и самобытного «балканского стиля».

Ранее Путин наградил митрополита Тихона.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами