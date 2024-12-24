Путин вручит орден «За заслуги перед Отечеством» гендиректору Эрмитажа

Президент России Владимир Путин в Санкт-Петербурге 24 декабря вручит орден «За заслуги перед Отечеством» I степени гендиректору Эрмитажа Михаилу Пиотровскому. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Президент встретится с Пиотровским, наградит его орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени», — сказал он.

Пиотровский награжден «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства», а также «многолетнюю плодотворную деятельность». Указ российский президент подписал накануне юбилея гендиректора музея, которому 9 декабря исполнилось 80 лет. Пиотровский стал полным кавалером ордена «За заслуги перед отечеством». Он имеет данные награды II, III и IV степеней (2019, 2009, 2004).

13 декабря Путин вручил главе Чечни Рамзану Кадырову орден «За заслуги перед Отечеством» II степени. Указ президента о награждении Кадырова орденом «За заслуги перед Отечеством» II был опубликован в феврале. В тексте документа говорилось, что награда присвоена Кадырову за «большой вклад в укрепление российской государственности, обороноспособности страны и социально-экономическое развитие Чеченской Республики».

Ранее Путин вручил госнаграды выдающимся россиянам в День Конституции.