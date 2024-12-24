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Названы последствия для ЕС остановки транзита российского газа через Украину

Политолог Цветков: запрет транзита газа через Украину станет ударом для ЕС
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Shutterstock

Остановка транзита российского газа через Украину станет серьезным ударом для энергетической безопасности Европейского союза. Целый ряд стран лишится относительно дешевого топлива, что повлечет за собой рост инфляции издержек. Об этом в интервью RuNews24.ru заявил финалист конкурсов «Лидеры России», «Лидеры России Политика» и «Мастера гостеприимства» Владислав Цветков.

«Такой демарш киевского режима в очередной раз показывает его деструктивный характер для всего мира, неумение сотрудничать и выстраивать позитивную повестку, готовность лишь шантажировать и угрожать всем, кто хочет мира, справедливости и процветания своим народам», — сказал Цветков.

По его словам, в текущих условиях европейские страны могут начать активное наращивание запасов газа, чтобы создать стратегический резерв и сгладить резкие колебания цен. Однако впоследствии Евросоюз будет вынужден адаптироваться к новой реальности, инвестируя в энергетическую независимость.

Россия же, стремясь защитить свои интересы, скорее всего, будет искать альтернативные пути поставок газа, заключил эксперт.

22 декабря президент РФ Владимир Путин и глава словацкого правительства Роберт Фицо провели переговоры. Они состоялись в московском Кремле.

После завершения встречи премьер-министр Словакии заявил, что его поездка в столицу РФ является реакцией на слова украинского лидера Владимира Зеленского о прекращении транзита российского газа.

20 декабря украинский премьер-министр Денис Шмыгаль выступил на заседании парламента. Во время встречи он объявил, что Киев прекратит транзит российского газа с 1 января следующего года.

Ранее на Западе признали крах политики по изоляции России.

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