Остановка транзита российского газа через Украину станет серьезным ударом для энергетической безопасности Европейского союза. Целый ряд стран лишится относительно дешевого топлива, что повлечет за собой рост инфляции издержек. Об этом в интервью RuNews24.ru заявил финалист конкурсов «Лидеры России», «Лидеры России Политика» и «Мастера гостеприимства» Владислав Цветков.

«Такой демарш киевского режима в очередной раз показывает его деструктивный характер для всего мира, неумение сотрудничать и выстраивать позитивную повестку, готовность лишь шантажировать и угрожать всем, кто хочет мира, справедливости и процветания своим народам», — сказал Цветков.

По его словам, в текущих условиях европейские страны могут начать активное наращивание запасов газа, чтобы создать стратегический резерв и сгладить резкие колебания цен. Однако впоследствии Евросоюз будет вынужден адаптироваться к новой реальности, инвестируя в энергетическую независимость.

Россия же, стремясь защитить свои интересы, скорее всего, будет искать альтернативные пути поставок газа, заключил эксперт.

22 декабря президент РФ Владимир Путин и глава словацкого правительства Роберт Фицо провели переговоры. Они состоялись в московском Кремле.

После завершения встречи премьер-министр Словакии заявил, что его поездка в столицу РФ является реакцией на слова украинского лидера Владимира Зеленского о прекращении транзита российского газа.

20 декабря украинский премьер-министр Денис Шмыгаль выступил на заседании парламента. Во время встречи он объявил, что Киев прекратит транзит российского газа с 1 января следующего года.

Ранее на Западе признали крах политики по изоляции России.