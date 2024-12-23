Украина получила от МВФ $1,1 млрд

Премьер Шмыгаль: Украина получила шестой транш от МВФ в размере $1,1 млрд

Украина получила шестой транш от Международного валютного фонда (МВФ) в размере $1,1 млрд. Об этом сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

«Украина получила 1,1 млрд долларов от МВФ. Это шестой транш по совместной программе в рамках Механизма расширенного финансирования (EFF)», — написал он, отметив, что эти средства уже поступили на счета страны.

По его словам, этот миллиард будет направлен на финансирование критических расходов украинского бюджета.

Всего по программе EFF Киев получил от МВФ уже $9,8 млрд, отметил Шмыгаль и поблагодарил МВФ за поддержку Украины в течение российско-украинского конфликта.

20 декабря Reuters сообщал, что администрация президента США Джо Байдена в скором времени объявит о последнем пакете помощи Украине в рамках инициативы по оказанию помощи в сфере безопасности. Пакет включает в себя ракеты для ПВО и артиллерийские боеприпасы. Его стоимость — около $1,2 млрд.

Ранее сообщалось, что Британия направит дополнительное вооружение на Украину на $280 млн.