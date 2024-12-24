Страны Евросоюза сомневаются в необходимости помощи Украине, пишет газета El País со ссылкой на источники.

Собеседники издания отметили, что многие страны в ЕС все больше тяготеют к России и налаживанию отношения с ней, несмотря на ущерб, который будет нанесен Украине.

«Голоса, которые ставят под сомнение поддержку Киева или призывают к быстрому выходу из конфликта, усиливаются или становятся все более заметными», — говорится в публикации.

До этого бывший сотрудник Госдепа США Сэмюэл Чарап отметил, что России стоит назначить своего спецпосланника по вопросам урегулирования на Украине, чтобы укрепить связи Москвы и Вашингтона по потенциальному решению кризиса. Как отмечается в материале, США могут «уговорить» президента России Владимира Путина «назначить российского коллегу» Келлогу.

Ранее СМИ рассказали, как Трамп может закончить конфликт на Украине.