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Байден может ввести новые санкции против России

Байден может ввести новые санкции против энергосектора России
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Leah Millis/Reuters

Президент США Джо Байден может ввести новые санкции против российского энергетического сектора до 20 января. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

Издание полагает, что это даст будущей команде избранного президента Дональда Трампа «больше рычагов влияния» в случае возможных переговоров с Россией об урегулировании конфликта на Украине.

Источники утверждают, что санкции будут направлены на иностранные суда, перевозящие российскую нефть, а также на российских экспортеров нефти.

20 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет делать все, чтобы минимизировать последствия новых санкций, касающихся торговли российской нефтью. Песков также заявлял, что администрация президента США Джо Байдена будет предпринимать попытки оставить после себя тяжелое наследство в качестве напряженных отношений с Россией.

Агентство Bloomberg писало, что администрация Байдена обсуждает ужесточение санкций в отношении экспорта российской нефти.

Ранее в Кремле оценили роль ОПЕК+ в удержании цен на нефть.

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