В США раскрыли планы Байдена по ужесточению санкций против российской нефти

Администрация президента США Джо Байдена обсуждает ужесточение санкций в отношении экспорта российской нефти. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их словам, Байден долгое время не решался вводить подобные ограничения, опасаясь роста цен на нефть во время президентских выборов в США. Теперь уходящую администрацию ничто не останавливает от «более агрессивных действий» в отношении энергетического сектора экономики РФ, особенно на фоне падения цен на «черное золото» в мире и опасений, что избранный президент Дональд Трамп может «заставить» Украину согласиться на условия России по завершению конфликта.

Собеседники агентства утверждают, что в Белом доме рассматривают введение против РФ санкций по примеру тех, которые ранее коснулись Ирана. Ограничения могут затронуть основных покупателей российской нефти — Китай и Индию, что вызовет рост мировых цен на энергоносители.

Также источники сообщают, что США рассматривают введение санкций против так называемого теневого флота, который, по мнению Вашингтона, продолжает перевозить российскую нефть.

11 декабря глава американского министерства финансов Джанет Йеллен заявила, что США намерены продолжать ужесточение антироссийских санкций ради укрепления позиций Украины.

Ранее в Белом доме признали бесполезность антироссийских санкций.