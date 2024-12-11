Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США раскрыли планы Байдена по ужесточению санкций против российской нефти

Bloomberg: Байден планирует ужесточить санкции против экспорта нефти из РФ

close
Evan Vucci/Reuters

Администрация президента США Джо Байдена обсуждает ужесточение санкций в отношении экспорта российской нефти. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их словам, Байден долгое время не решался вводить подобные ограничения, опасаясь роста цен на нефть во время президентских выборов в США. Теперь уходящую администрацию ничто не останавливает от «более агрессивных действий» в отношении энергетического сектора экономики РФ, особенно на фоне падения цен на «черное золото» в мире и опасений, что избранный президент Дональд Трамп может «заставить» Украину согласиться на условия России по завершению конфликта.

Собеседники агентства утверждают, что в Белом доме рассматривают введение против РФ санкций по примеру тех, которые ранее коснулись Ирана. Ограничения могут затронуть основных покупателей российской нефти — Китай и Индию, что вызовет рост мировых цен на энергоносители.

Также источники сообщают, что США рассматривают введение санкций против так называемого теневого флота, который, по мнению Вашингтона, продолжает перевозить российскую нефть.

11 декабря глава американского министерства финансов Джанет Йеллен заявила, что США намерены продолжать ужесточение антироссийских санкций ради укрепления позиций Украины.

Ранее в Белом доме признали бесполезность антироссийских санкций.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами