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В Кремле оценили роль ОПЕК+ в удержании цен на нефть

Песков: ОПЕК создает условия для поддержания сбалансированных цен на нефть

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Global Look Press

ОПЕК+ создает условия поддержания сбалансированных цен на нефть. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По словам представителя Кремля, организация продолжает работу, делая свой вклад в стабилизацию энергетических рынков и создание условий для поддержания цен на главные энергоносители на сбалансированном уровне.

«<…> Поэтому это очень важно для всех <…>», — ответил Песков на вопрос об отношении России к присоединению Бразилии к ОПЕК+.

Он подчеркнул, что Россия будет заинтересована продолжать свою работу в этом формате, «что она и делает».

Накануне стало известно, что страны ОПЕК+ не намерены дополнительно наращивать сокращение добычи нефти в следующем году. Об этом сказано в коммюнике по итогам встречи альянса. 30 ноября прошли три конференции, заседания министров ОПЕК, ОПЕК+ и Министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

Ранее Песков назвал Россию сильной страной.

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