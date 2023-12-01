В Кремле оценили роль ОПЕК+ в удержании цен на нефть

ОПЕК+ создает условия поддержания сбалансированных цен на нефть. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По словам представителя Кремля, организация продолжает работу, делая свой вклад в стабилизацию энергетических рынков и создание условий для поддержания цен на главные энергоносители на сбалансированном уровне.

«<…> Поэтому это очень важно для всех <…>», — ответил Песков на вопрос об отношении России к присоединению Бразилии к ОПЕК+.

Он подчеркнул, что Россия будет заинтересована продолжать свою работу в этом формате, «что она и делает».

Накануне стало известно, что страны ОПЕК+ не намерены дополнительно наращивать сокращение добычи нефти в следующем году. Об этом сказано в коммюнике по итогам встречи альянса. 30 ноября прошли три конференции, заседания министров ОПЕК, ОПЕК+ и Министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

Ранее Песков назвал Россию сильной страной.