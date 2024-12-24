Шольц рассказал о «суровых временах» в рождественском поздравлении

Канцлер Германии Олаф Шольц в рождественском поздравлении, которое размещено в социальной сети X, заявил, что времена в данный момент «чертовски суровые».

«Времена чертовски тяжелые, мы чувствуем это прямо сейчас. Но мы — сильное общество с общим будущим, желаю всем глубокомысленного праздника», — написал он.

Шольц также поблагодарил тех, кто в канун Рождества работает на благо общества, в частности медицинских работников и полицейских.

21 декабря Шольца освистали на улице Магдебурга во время его визита к месту недавнего теракта.

20 декабря автомобиль врезался в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге.

Полиция Магдебурга заявила, что после инцидента был задержан 50-летний мужчина из Саудовской Аравии. СМИ сообщали, что его обвиняют в терроризме и торговле людьми на родине. Уточняется, что Талеб Аль Абдулмохсен приехал в Германию в 2006 году, чтобы изучить психиатрию, после чего запросил убежище. Тем временем в Саудовской Аравии его разыскивали за терроризм и торговлю людьми из стран Персидского залива в страны Европейского союза. В своем блоге мужчина выражал антиисламские взгляды. В его крови, по предварительным данным, нашли наркотики.

Ранее Саудовская Аравия отреагировала на теракт в Магдебурге.