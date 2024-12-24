Песков заявил, что со стороны Украины нет подвижек к переговорам

Песков: никаких подвижек по готовности к переговорам со стороны Украины нет

Никаких подвижек в сторону открытости к возможным переговорам со стороны Украины нет, в связи с чем Россия продолжает проведение специальной военной операции, ВС РФ идут вперед. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы сохраняем открытость к переговорам. Но поскольку пока никаких подвижек с точки зрения готовности Украины к переговорам нет, то мы продолжаем нашу операцию», - отметил он.

24 декабря экс-сотрудник Госдепартамента США Сэмюэл Чарап в материале для Foreign Affairs (FA) заявил, что радикальный сдвиг в подходе Вашингтона может оживить переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

При этом разведывательные ведомства Соединенных Штатов уже намерены изучить возможность остановки военной и финансовой поддержки Украины.

При этом назначенный новым американским лидером спецпосланник по Украине и России Кит Келлогг заявлял, что избранный президент США Дональд Трамп планирует установление устойчивого и справедливого мирного разрешения конфликта на Украине.

Ранее в офисе Зеленского признали неизбежность переговоров с Россией об окончании конфликта.