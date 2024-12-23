В офисе Зеленского признали неизбежность переговоров с Россией об окончании конфликта

Советник руководителя офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко признал, что переговоры с Россией об окончании конфликта неизбежны. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы понимаем, что переговоры — это неизбежность, и в этих переговорах Украина должна быть сильной за этим столом. Это видение находит много поддержки среди наших партнеров», — заявил Лещенко в эфире национального телемарафона.

Он отметил, что сейчас усилия Киева направлены на получение гарантий безопасности на будущее. Лучшей гарантией безопасности будет членство Украины в НАТО, подчеркнул Лещенко.

При этом чиновник упрекнул союзников Киева в том, что они прилагают мало усилий по разрешению ситуации на Украине, часто ограничиваясь лишь выражением глубокой обеспокоенности.

22 декабря сообщалось, что избранный президент США Дональд Дональд Трамп отправил Зеленскому письмо, в котором призвал его начать думать о мирных переговорах и территориальных уступках.

16 декабря Трамп заявил, что Зеленскому следует готовиться к заключению договора о завершении конфликта с Россией. Будущий глава Белого дома подчеркнул, что намерен провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы попытаться добиться прекращения конфликта на Украине.

Ранее депутат Рады раскрыл «рецепт» остановки конфликта на Украине за 24 часа.