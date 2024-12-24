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В США рассказали, как можно оживить переговоры по Украине

FA: грядущий радикальный сдвиг в подходе США может оживить переговоры по Украине
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Станислав Красильников/РИА Новости

Экс-сотрудник Госдепартамента США Сэмюэл Чарап с материале для Foreign Affairs (FA) заявил, что радикальный сдвиг в подходе Вашингтона может оживить переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

По словам Чарапа, действующая администрация президента США Джо Байдена придерживается политики непоколебимой поддержки Украины, при этом не настаивая на определенном сценарии завершения конфликта.

Избранный президент США Дональд Трамп сконцентрирован на завершении конфликта, подчеркивает эксперт

«Грядущий радикальный сдвиг в подходе США к войне может оживить переговоры, которые фактически бездействовали с апреля 2022 года», — поделился Чарап.

До этого «Лента.ру» со ссылкой на Закон о национальной обороне США на 2025 год писала, что разведывательные ведомства Соединенных Штатов намерены изучить возможность остановки военной и финансовой поддержки Украины.

Ранее Путин снова заявил о готовности России к переговорам по Украине.

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