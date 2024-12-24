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Румыния поддержит США в усилиях по урегулированию конфликта на Украине

Чолаку: Румыния поддержит усилия США по прекращению конфликта на Украине
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Janine Schmitz/Global Look Press

Румыния будет поддерживать США в усилиях по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил премьер-министр республики Марчел Чолаку, сообщает ТАСС.

«Я твердо верю, что после 20 января, после официального вступления в должность, одним из главных приоритетов [Дональда Трампа] станет прекращение войны на Украине. А Румыния будет поддерживать США в этом демарше всеми силами», — сказал он.

Накануне Трамп заявил, что будет ждать встречи с Путиным для урегулирования российско-украинского конфликта. Избранный президент США назвал российско-украинский конфликт ужасным, а также повторил, что если бы он был президентом вместо действующего главы Белого дома Джо Байдена, то подобного не произошло бы.

До этого сообщалось, что Трамп отправил Зеленскому письмо, в котором призвал его начать думать о мирных переговорах и территориальных уступках.

Ранее Трамп призвал Зеленского готовиться к сделке по Украине.

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