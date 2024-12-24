В США заявили, что Трамп хочет присоединить новые территории к Америке

Избранный президент США Дональд Трамп после победы на выборах рассматривает возможность территориальной экспансии Соединенных Штатов. Об этом передает телеканал CNN.

«Трамп, судя по всему, рассматривает возможность территориальной экспансии Америки, которая, если он настроен серьезно, могла бы соперничать с покупкой Луизианы или сделкой по отделению Аляски от России», — говорится в сообщении телеканала.

До этого американская газета The New York Times писала, что претензии избранного президента США Дональда Трампа на контроль над Панамским каналом и на Гренландию серьезны.

22 декабря Трамп заявил, что Панамский канал может снова перейти в собственность Соединенных Штатов. По словам политика, плата за проход через канал, взимаемая Панамой, «просто смехотворна», а особенно, если учесть проявляемую со стороны США щедрость. Трамп также выразил недовольство тем, что Китай продолжает использовать Панамский канал, хотя это противоречит условиям договора о передаче канала. Он намекнул, что поборется за канал.

Кроме того, Трамп заявлял, что остров Гренландия, входящий в состав Дании, должен стать собственностью Соединенных Штатов Америки.

Ранее Трамп предложил Канаде и Мексике войти в состав США.