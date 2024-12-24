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В США назвали серьезными слова Трампа о Панамском канале и Гренландии

NYT сочла серьезными слова Трампа о контроле над Гренландией и Панамским каналом
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Brandon Bell/Pool/Reuters

Претензии избранного президента США Дональда Трампа на контроль над Панамским каналом и на Гренландию серьезны. Об этом пишет американская газета The New York Times.

«Желание Трампа контролировать Гренландию и Панамский канал: на этот раз не шутка», — говорится в сообщении издания.

Газета напоминает, что Трамп ясно дал понять, что у него есть планы «территориальной экспансии Америки», заявив, что у Соединенных Штатов есть как проблемы безопасности, так и коммерческие интересы, которые наилучшим образом можно решить, передав Панамский канал и Гренландию под американский контроль.

По оценке NYT, в тоне Трампа «нет и следа шутливости».

Трамп, пишет газета, «жаждет заполучить Гренландию» как из-за ее стратегического расположения, так и из-за ее запасов редкоземельных минералов, необходимых для передовых технологий.

Кроме того, Трамп обвинил Панаму в завышении цен для американских судов, пересекающих канал, и заявил, что Вашингтон может выйти из договора 1977, который вернул Панаме полный контроль над зоной канала.

До этого МИД Кубы назвал угрозой Трампа о Панамском канале.

Ранее эксперт назвал заявление Трампа о Панамском канале дипломатической ошибкой.

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