Зеленский объяснил, зачем Киев предлагал деньги премьеру Словакии

Киев предлагал премьер-министру Словакии Роберту Фицо компенсацию за прекращение транзита российского газа в республику. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в социальной сети Х (бывшая Twitter).

«Мы были готовы это сделать. Фицо не хотел компенсации для словаков. И он не хочет сотрудничать с Европейской комиссией», — отметил президент Украины.

Зеленской обратил внимание на то, что Фицо «считает Москву более выгодной». Кроме того, украинский лидер посчитал, что премьер Словакии «борется за деньги», преследуя личные интересы.

20 декабря премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Зеленский в ходе переговоров в Брюсселе предложил ему €500 млн из российских активов за оказание поддержки по вопросу вступления Украины в Североатлантический альянс. Он добавил, что ответил Зеленскому отказом и назвал приглашение Украины в НАТО нереалистичным.

22 декабря Фицо посетил Москву, где встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Стороны не раскрыли всех деталей переговоров, но известно, что обсуждался транзит газа. По мнению Зеленского, Москва предоставляет Фицо «значительные скидки», а «платит за них Словакия». В Европарламенте назвали визит Фицо в Москву «пощечиной Зеленскому». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Позже Фицо сообщил, что его поездка в столицу РФ является реакцией на слова Зеленского о прекращении транзита российского газа по территории Украины. По его словам, украинская сторона согласна на продолжение транзита, только если России не будут платить за поставки до завершения конфликта. Словацкий премьер назвал абсурдным условие Киева.

Ранее Словакия пригрозила Украине серьезным конфликтом, если Киев не разрешит транзит газа.