Лавров обсудил с Вучичем сотрудничество в нефтяной сфере

Министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с президентом Сербии Александаром Вучичем подтвердил солидарность Москвы с Белградом на тему защиты коренных прав сербского народа. Слова главы российского ведомства приводит пресс-служба МИД РФ.

В ведомстве отметили, что стороны подчеркнули неприемлемость «многолетнего саботажа Приштиной договоренностей о создании Сообщества сербских муниципалитетов Косово».

«Была выражена единая позиция о необходимости прекращения продолжающегося террора косовоалбанских властей в отношении краевых сербов, нарушения их базовых прав», — говорится в сообщении пресс-службы МИД РФ.

Отмечается, что в ходе переговоров Лавров подтвердил неоднократно высказывавшуюся президентом России Владимиром Путиным позицию по солидарности Москвы с Белградом в деле защиты коренных прав сербского народа в соответствии с принципами международного права.

Среди прочего глава МИД РФ обсудил с президентом Сербии сотрудничество в нефтяной сфере в условиях введения Западом незаконных санкций.

В свою очередь Вучич отметил, что темами разговора с главой МИД РФ стали и анонсированные санкции против сербской энергетической компании Naftne industrije Srbije (NIS). Помимо этого была достигнута договоренность о встрече экспертов Сербии и России, как только американские санкции будут опубликованы.

До этого сербский лидер сообщал, что планирует обсудить с Путиным новый газовый контракт с РФ и планы США ввести санкции против компании NIS из-за участия России в ее владении.

Ранее Вучич заявил, что Сербия будет сотрудничать с НАТО, но с нюансом.