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Стало известно, о чем говорили Вучич и Лавров по телефону

Вучич и Лавров обсудили ожидаемые санкции США против NIS
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Darko Vojinovic/AP

Президент Сербии Александр Вучич провел телефонный разговор с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, в ходе которого прошло обсуждение вопроса санкций США против NIS. Об этом сербский лидер сообщил в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Я ознакомил министра Лаврова, как представителя страны-члена ООН, что Приштина, нарушая все акты международного права, пытается партии (косовских сербов — «Газета.Ru») «Сербский список» запретить участие на предстоящих (9 февраля в Косово — «Газета.Ru») выборах», — говорится в публикации.

Также Вучич отметил, что темами разговора с главой МИД РФ стали и анонсированные санкции против сербской энергетической компании Naftne industrije Srbije (NIS). Помимо этого была достигнута договоренность о встрече экспертов Сербии и России, как только американские санкции будут опубликованы.

Среди прочего сербский лидер отметил, что были проведены обсуждения и других важных вопросов двустороннего сотрудничества, которые подтвердили дружеские отношения двух стран.

До этого Вучич сообщал, что намерен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным новый газовый контракт с РФ и планы США ввести санкции против компании NIS из-за участия России в ее владении.

По данным центрального реестра ценных бумаг, российская «Газпромнефть» владеет около 50% акций в компании NIS, тогда как Сербия — 29,87%, а «Газпром» — 6,15%.

Ранее Путин встретился с премьером Словакии в Кремле.

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