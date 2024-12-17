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Вучич намерен обсудить с Путиным новый газовый контракт с РФ

Вучич хочет обсудить с Путиным газовый контракт с Россией и санкции США

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Алексей Дружинин/РИА Новости

Президент Сербии Александар Вучич намерен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным новый газовый контракт с РФ и планы США ввести санкции против компании NIS («Нефтяная индустрия Сербии») из-за участия России в ее владении. Его цитирует ТАСС.

«Поговорю ли я с ним по телефону или как-то еще, посмотрим. Но мне обязательно нужно с ним поговорить», — сказал он на заседании правительства Сербии.

14 декабря Вучич сообщал, что в ближайшее время США могут ввести санкции против NIS из-за российской собственности компании.

По данным центрального реестра ценных бумаг, российская «Газпромнефть» владеет 50% акций в компании NIS, Сербия — 29,87%, а «Газпром» — 6,15%. Вучич заявил, что Белград планирует обсудить с Москвой возможность выкупа части доли «Газпрома», чтобы она опустилась ниже 50%.

Ранее Путин обновил порядок платежей за российский газ иностранными покупателями.

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