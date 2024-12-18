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Вучич заявил, что Сербия будет сотрудничать с НАТО, но с нюансом

Вучич заявил, что Сербия будет сотрудничать с НАТО при сохранении нейтралитета

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Johanna Geron/Reuters

Сербия продолжит развивать сотрудничество с НАТО при сохранении военного нейтралитета. Об этом президент Александр Вучич заявил после встречи с командующим объединенными силами НАТО адмиралом Стюартом Манчем, пишет РИА Новости.

В ходе встречи стороны обсудили ситуацию в сфере безопасности, сотрудничество Белграда со структурами Североатлантического альянса, прежде всего в области «обучения, образования и совместных учений».

«На встрече с адмиралом Стюартом Манчем мы рассмотрели ключевые вопросы в отношениях Сербии и НАТО. Сербская политика военного нейтралитета остается крепкой, но мы открыты для дальнейшего сотрудничества для сохранения стабильности и безопасности в регионе», — сообщил Вучич.

Президент Сербии указал на стабильное сотрудничество в рамках программы НАТО «Партнерство во имя мира» и подчеркнул готовность развивать все виды взаимодействия. В то же время он отметил, что Белград продолжит защищать национальные интересы.

«Сербия привержена сотрудничеству со всеми партнерами в рамках принципа взаимоуважения и равноправия и продолжит противостоять любому виду односторонних шагов, которые могут поставить под угрозу мир и стабильность в регионе», — подчеркнул он.

До этого вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что коллективный Запад пока не понимает, что не сможет победить Россию — это нереально.

Ранее премьер Словакии раскрыл, чем закончится конфликт для Украины.

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