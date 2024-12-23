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Западный журналист рассказал о недовольстве Зеленского нежеланием Фицо уничтожать Словакию

Боуз: Зеленский разозлился на Фицо из-за отказа уничтожить Словакию ради Украины
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Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press

Визит премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву разозлил президента Украины Владимира Зеленского, потому что председатель словацкого правительства не желает уничтожать свою страну из-за Украины. Об этом написал ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.

«Украинский диктатор призвал словацкие секретные службы провести расследование в отношении <…> Роберта Фицо, потому что он отказывается уничтожить свою страну. Словакия — демократическая страна, а Украина — нет», — отметил журналист.

Зеленский призвал правоохранительные органы и спецслужбы Словакии расследовать связи премьера Роберта Фицо с Кремлем. 22 декабря последний посетил Москву, где встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Стороны не раскрыли всех деталей переговоров, но известно, что обсуждался транзит газа. По мнению Зеленского, Москва предоставляет Фицо «значительные скидки», а «платит за них Словакия». В Европарламенте назвали визит Фицо в Москву «пощечиной Зеленскому». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

До этого Фицо заявил, что его поездка в столицу РФ является реакцией на слова Зеленского о прекращении транзита российского газа по территории Украины. По его словам, украинская сторона согласна на продолжение транзита, только если России не будут платить за поставки до завершения конфликта. Словацкий премьер назвал абсурдным условие Киева.

19 декабря на прямой линии Путин заявил, что Украина приняла решение не продлевать газовый контракт, хотя ранее получала от России около $700–800 млн в год.

Ранее визит Фицо в Россию назвали горькой пилюлей для Украины.

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