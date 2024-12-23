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МИД Украины раскритиковал Фицо за визит в Россию

МИД Украины увидел в визите премьера Словакии Фицо в Россию угрозу Европе
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Shutterstock

Министерство иностранных дел Украины резко отреагировало на визит премьера Словакии Роберта Фицо в Россию для переговоров с Владимиром Путиным, заявив, что «слабая, зависимая и недальновидная» энергетическая политика Братиславы создает угрозу Европе. Публикация появилась на сайте ведомства.

Внешнеполитическое ведомство Украины обвинило Москву в якобы использовании энергии как оружия и напомнило о тренде на отказ от российских ресурсов в Европе. Там также утверждают, что Словакия могла в координации с партнерами и соседями «решить все существующие проблемы и найти взаимоприемлемые решения».

«В течение года его [Фицо] действия были фактически направлены на то, чтобы помогать России и дальше вытеснять с европейского рынка американский и другой газ, сохранять зависимость Европы и ослаблять наш континент», — заявили в ведомстве.

В МИД Украины подчеркнули, что не примут «позорной политики умиротворения», которая якобы доказала свою ошибочность в прошлом столетии, и призвали Европу перестать покупать российские энергоресурсы.

22 декабря президент РФ Владимир Путин и глава словацкого правительства Роберт Фицо провели переговоры. Они состоялись в московском Кремле.

После завершения встречи премьер-министр Словакии заявил, что его поездка в столицу РФ является реакцией на слова украинского лидера Владимира Зеленского о прекращении транзита российского газа.

Ранее в Европарламенте заявили, что Фицо «не имеет права смотреть украинцам в глаза».

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