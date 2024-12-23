Помощник президента РФ прокомментировал данные о возможном визите Шольца в РФ

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что глава РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц не поднимали в ходе телефонного разговора вопрос об организации визита немецкого политика в Москву. Об этом сообщает РИА Новости.

В разговоре с журналистами Ушаков отметил, что комментариев по поводу беседы Путина и Шольца было много.

«Но прямо скажу, в течение этого разговора ни с той, ни с другой стороны этот вопрос (об организации визита канцлера в РФ. — «Газета.Ru») не поднимался», — сказал помощник президента РФ.

15 ноября Шольц и Путин провели первый почти за два года телефонный разговор. В правительстве ФРГ заявили, что в ходе беседы канцлер призвал главу российского государства к переговорам с Украиной «с целью достижения справедливого и долгосрочного мира».

20 декабря издание Der Spiegel со ссылкой на источник в партии Христианско-демократический союз писало, что Шольц планирует посетить Россию с миротворческой миссией. По данным журналистов, один из представителей организации «Восточный комитет германской экономики» заявил, что канцлер якобы в ближайшие дни отправится в Москву. При этом источник журнала заявил, что подтверждений этой информации нет.

Позднее депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Райнер Ротфусс допустил визит Шольца в Москву с мирной миссией. Он при этом отметил, что такой ход канцлера был бы стратегически разумным в рамках предвыборной гонки.

Ранее Шольц заявил, что не будет поддерживать Украину в ущерб интересам ФРГ.