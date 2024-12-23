Трамп разочарован игнорированием его требований о госдолге США

Избранный президент США Дональд Трамп выразил недовольство тем, что конгресс проигнорировал его требование о повышении потолка госдолга до своей инаугурации. Об этом сообщает портал Semafor со ссылкой на источники.

«Трамп разочарован тем, что его главное требование не было выполнено, несмотря на четкие предупреждения о том, что законодатели, проголосовавшие против, столкнутся с переизбранием в первую очередь», — сообщил собеседник портала.

Источник отмечает, что избранный президент США пригрозил члену Республиканской партии Майку Джонсону потерей поста спикера Палаты представителей в случае, если тот не проявит жесткость и не сможет изменить потолок государственного долга США.

21 декабря президент США Джо Байден подписал законопроект о временном бюджете, тем самым положив конец формальному шатдауну правительства страны.

Также сообщалось, что правительство Соединенных Штатов Америки приостановило свою работу, поскольку американский сенат не успел вовремя принять временный бюджет. При этом приостановка работы формальная, так как у правительства выходные дни.

В свою очередь Сенат США принял законопроект о продлении финансирования правительства. При этом поправки к законопроекту, предложенные Трампом, включая отмену или значительное увеличение потолка госдолга, в итоговый документ не вошли.

Ранее Маск назвал преступлением проект временного бюджета США.