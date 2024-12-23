Зеленский считает, что словацкие спецслужбы должны расследовать связи их премьера с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что спецслужбы Словакии должны обратить внимание на взаимоотношения премьер-министра Роберта Фицо с Москвой. Об этом он заявил на своей странице в соцсети Х.

После встречи в Москве Фицо и российский президент Владимир Путин не сделали совместных заявлений и не ответили на вопросы СМИ. Они просто не могут публично сказать ничего из того, что обсуждали на встрече, так как боятся реакции общественности, считает Зеленский.

«Москва предоставляет Фицо значительные скидки, но за них платит Словакия. Такие скидки не бесплатны — платежи в Россию осуществляются через суверенитет или мутные схемы. Это должно вызывать беспокойство у правоохранительных органов и спецслужб Словакии», — написал он.

По его словам, во время недавней встречи европейских лидеров в Брюсселе обсуждалось, что Фицо не хочет участвовать в общеевропейской работе по энергетической независимости или искать замену российскому газу, а скорее хочет помочь России оттеснить американский газ и энергетические ресурсы других партнеров от Европы, подразумевая, что он хочет помочь РФ заработать деньги на финансирование конфликта и ослабление Европы.

Зеленский считает, что Фицо выгодно иметь дело с Россией, и то что он делает — это большой вопрос безопасности для Словакии и всей Европы.

23 декабря президент Литвы Гитанас Науседа раскритиковал словацкого премьер-министра за его визит в Москву.

Ранее в Кремле раскрыли детали переговоров Путина и Фицо.