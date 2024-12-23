Швейцария вслед за ЕС расширила список антироссийских санкций

Швейцария присоединилась к 15-му пакету санкций ЕС против РФ и Белоруссии

Швейцария присоединилась к расширенному списку рестрикций против РФ и Белоруссии, который Европейский союз (ЕС) утвердил в рамках 15-го пакета санкций. Об этом сообщается на официальном сайте правительства страны.

«Федеральный департамент экономики, образования и исследований расширил санкционные списки в отношении РФ и Белоруссии. Таким образом, Швейцария приняла поправки, принятые ЕС», — говорится в заявлении.

Из него следует, что изменения вступят в силу с 24 декабря текущего года.

16 декабря Европейский союз утвердил 15-й пакет антироссийских санкций.

В частности, региональное содружество ввело рестрикции против семи танкеров для перевозки сжиженного природного газа. Речь идет о судах North Way, Pioneer, North Mountain, La Perouse, North Sky, North Air и Christophe de Margerie. При этом последний танкер представляет собой газовоз арктического класса Arc7, который участвует в проекте «Ямал СПГ».

Кроме того, в санкционный список попала российская девелоперская компания «ПИК». В заявлении ЕС отмечалось, что застройщик «финансово поддерживает действия, которые угрожают территориальной целостности Украины».

Ранее в ЕС приступили к подготовке нового пакета санкций против РФ в связи с приближающейся годовщиной начала боевых действий на Украине.