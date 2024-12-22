Европейский союз (ЕС) планирует принять новый пакет санкций против России к третьей годовщине начала проведения спецоперации в феврале 2025 года, подготовительная работа уже началась. Об этом пишет Welt am Sonntag со ссылкой на источники в Евросоюзе.

По данным собеседников газеты, очередной пакет рестрикций задуман как «четкий сигнал Москве». Он будет содержать «меры против конкретных секторов российской экономики, которые еще не охвачены [санкциями] или охвачены недостаточно», уточнил источник.

До этого глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что Европейский союз (ЕС) пытается помешать Дональду Трампу урегулировать конфликт на Украине, при этом не имея какого-либо плана, кроме бесконечных военных действий.

Парламентарий подчеркнул, что итоги трех лет такой политики, которые не дали Западу нужного результата, ничему не научили руководство Евросоюза. По его словам, если они еще не убедились в бесперспективности проводимой политики, то им придется это сделать.

Ранее на Западе признали, что «Россия будет чувствовать себя сильнее на любых переговорах».