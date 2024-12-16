ЕС ввел санкции против компании «ПИК»

Евросоюз ввел санкции против российской девелоперской группы «ПИК». Об этом говорится в официальном журнале ЕС.

«[Компания] финансово поддерживает действия, которые угрожают территориальной целостности Украины», — говорится в документе.

Отмечается, что застройщик работает в секторе, обеспечивающем доход Российской Федерации. В феврале против «ПИК» ввели санкции США.

Известно, что авиакомпания «ЮТэйр» тоже оказалась в числе российских компаний, внесенных в обновленный санкционный список Евросоюза.

16 декабря Европейский союз окончательно утвердил 15-й пакет антироссийских санкций. В заявлении Совета ЕС говорится, что «экономические и индивидуальные ограничительные меры» в отношении России приняты в связи с проведением ею специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что Венгрия добилась исключения патриарха Кирилла из 15-го пакета санкций ЕС.