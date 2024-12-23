Президент Литвы резко отреагировал на визит Фицо в Россию

Президент Литвы Гитанас Науседа раскритиковал премьер-министра Роберта Фицо за его визит в Москву на встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

«Насколько дешева ваша любовь? Есть люди, которые с удовольствием приезжают в Россию и чувствуют себя взволнованно от встречи [с Владимиром Путиным]», — написал Науседа.

Он отметил, что «это не путь Литвы», поскольку страна выбирает энергетическую независимость и рыночные цены «без каких-либо политических ограничений».

22 декабря президент РФ Владимир Путин и глава словацкого правительства Роберт Фицо провели переговоры. Они состоялись в московском Кремле.

После завершения встречи премьер-министр Словакии заявил, что его поездка в столицу РФ является реакцией на слова украинского лидера Владимира Зеленского о прекращении транзита российского газа. Однако что конкретно Путин и Фицо обсуждали в ходе переговоров, пока неизвестно.

Срок действия соглашения о транзите газа из РФ в страны — члены ЕС через украинскую территорию истекает 1 января 2025 года. Киев и Москва решили не продлевать контракт.

Ранее в Кремле оценили возможность поставки российского газа в Словакию.