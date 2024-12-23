В Кремле оценили возможность поставки российского газа в Словакию

Вопрос поставок энергетических ресурсов Словакии требует отдельного внимания. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга.

«Об этом и идет речь. Вы слышали заявление украинской стороны. Вы знаете позицию стран Европы, которые продолжают закупку российского газа. Здесь есть сложная ситуация, которая требует повышенного внимания», — сказал представитель Кремля.

22 декабря президент РФ Владимир Путин и глава словацкого правительства Роберт Фицо провели переговоры. Они состоялись в московском Кремле.

После завершения встречи премьер-министр Словакии заявил, что его поездка в столицу РФ является реакцией на слова украинского лидера Владимира Зеленского о прекращении транзита российского газа. Однако что конкретно Путин и Фицо обсуждали в ходе переговоров, пока неизвестно.

Срок действия соглашения о транзите газа из РФ в страны — члены ЕС через украинскую территорию истекает 1 января 2025 года. Киев и Москва решили не продлевать контракт.

Ранее Фицо пригрозил Зеленскому серьезным конфликтом в случае прекращения транзита газа.