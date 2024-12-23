Путин призвал донастроить программы льготного кредитования

Путин: льготные программы кредитования в России нужно донастроить

Льготные программы кредитования в РФ необходимо донастроить. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам, передает РИА Новости.

«Дополнительно нацелить их на обеспечение технологического суверенитета страны и развития экономики предложения», — сказал он.

Кроме того, подчеркнул глава российского государства, необходимо «проанализировать справедливость распределения рисков роста ключевой ставки между банками, заемщиками и федеральным бюджетом».

Он добавил, что процесс выдачи льготных кредитов может быть связан с выходом организаций на биржу, где «это обосновано и целесообразно».

Также Путин назвал системными задачами властей сбалансированный рост экономики и умеренную инфляцию.

Накануне президент России по видеосвязи принял участие в открытии новых транспортных объектов в регионах страны. В своем выступлении он рассказал о больших планах по развитию инфраструктуры РФ и выразил уверенность в том, что они будут реализованы.

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