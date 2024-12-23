Путин назвал системные задачи российских властей

Президент России Владимир Путин назвал системными задачами властей сбалансированный рост экономики и умеренную инфляцию. Об этом он сообщил на совещании по экономическим вопросам, передает ТАСС.

«В экономической сфере перед нами стоит важная системная задача, а именно — переход к сбалансированному росту с низкой безработицей и умеренной инфляцией», — сказал Путин.

Он отметил, что на этом заседании обсудят подробно ход субсидирования кредитов и эффекты от них для предприятий, трудовых коллективов и целых отраслей экономики страны.

Накануне Путин по видеосвязи принял участие в открытии новых транспортных объектов в регионах страны. В своем выступлении он рассказал о больших планах по развитию инфраструктуры РФ и выразил уверенность в том, что они будут реализованы.

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