Путин рассказал о планах России по развитию инфраструктуры

Путин заявил, что у России есть большие планы по развитию инфраструктуры

Президент России Владимир Путин рассказал о больших планах по развитию инфраструктуры РФ и выразил уверенность в том, что они будут реализованы. Его слова приводит РИА Новости.

Глава государства подчеркнул, что развитие инфраструктуры «создает не только комфортные условия для граждан, что является для властей задачей номер один, но и создает условия для развития экономики».

«Связывает всю территорию и позволяет развиваться большими темпами, чем если бы этих объектов не было. Планы большие», — подчеркнул российский лидер.

22 декабря Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии новых транспортных объектов в регионах страны. Президент назвал развитие инфраструктуры в России одним из важнейших направлений работы на ближайшие годы.

Путин дал старт полноценной работе аэровокзала Магадана и терминала в аэропорту Ставрополя, которые открылись после реконструкции.

До этого президент России заявил, что российское правительство выделит 250 млрд руб.. из федерального бюджета на модернизацию аэропортов по всей стране.

Ранее в министерстве транспорта РФ спрогнозировали рост авиаперевозок в стране на 2–2,5%.