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Набиуллина рассказала о пожеланиях на 2025 год

Набиуллина пожелала экономике РФ сбалансированного роста и замедления инфляции
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Пресс-служба Банка России/РИА «Новости»

Глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала сбалансированные темпы роста и замедление инфляции в качестве пожеланий российской экономике на 2025 год. Об этом сообщает ТАСС.

«И, по сути, эти два желания совпадают в одном - это повышение благосостояния людей», — сказала Набиуллина в ходе пресс-конференции.

Она при этом добавила, что ЦБ может рассчитывать не только на просьбы Деду Морозу, поскольку у регулятора есть в руках инструменты, чтобы добиться желаемого.

Глава Центробанка также заверила, что высокая ключевая ставка работает, поскольку без повышения инфляция в России была бы выше, чем сейчас, — ближе к 30%. Однако Набиуллина подчеркнула, что задачи снизить инфляцию любой ценой нет. У регулятора более сложная цель — замедлить рост спроса таким образом, чтобы это не мешало экономике наращивать свои производственные возможности и свой потенциал.

20 декабря Банк России оставил ключевую ставку на уровне 21%. Он объяснил свое решение достижением необходимой жесткости денежно-кредитной политики.

Ранее Набиуллина ответила на резкую критику ЦБ.

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