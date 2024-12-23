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Слуцкий считает, что Трамп хочет завершения конфликта на Украине

Слуцкий: я верю, что Трамп по-настоящему хочет прекращения конфликта на Украине
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Brian Snyder/Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп действительно хочет завершения конфликта на Украине. Об этом заявил председатель комитета Государственной думы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, сообщает ТАСС.

«Я верю тому, что он по-настоящему хочет прекращения конфликта на Украине. Это будет полезно и ему как новому американскому лидеру. Другое дело: с кем переговариваться, кто там легитимен?» — сказал он.

Накануне Трамп заявил, что будет ждать встречи с Путиным для урегулирования российско-украинского конфликта. Избранный президент США назвал российско-украинский конфликт ужасным, а также повторил, что если бы он был президентом вместо действующего главы Белого дома Джо Байдена, то подобного не произошло бы.

До этого сообщалось, что Трамп отправил Зеленскому письмо, в котором призвал его начать думать о мирных переговорах и территориальных уступках.

Ранее Трамп призвал Зеленского готовиться к сделке по Украине.

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